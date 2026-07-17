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МИД России заявил протест Эстонии из-за сноса памятника советским воинам

МИД РФ заявил решительный протест временному поверенному в делах Эстонии в России. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Источник: Life.ru

Поводом для демарша стал снос памятника в деревне Йыгевесте Валгаского уезда, который был установлен на братской могиле 795 бойцов Советской армии. Захарова подчеркнула, что эстонские власти продолжают курс на уничтожение советского мемориального наследия, и отметила, что в открытых источниках отсутствуют данные об эксгумации останков или месте их перезахоронения.

«Россия решительно осуждает очередное нарушение Таллином своих обязательств по международному гуманитарному праву, закрепляющему порядок обращения с телами погибших и воинскими захоронениями, а также неонацистские проявления в Эстонии и продолжит всеми имеющимися средствами двусторонней и многосторонней дипломатии изобличать их перед мировой общественностью», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее власти Эстонии без каких-либо публичных заявлений демонтировали монумент на братской могиле советских воинов в деревне Йыгевесте Валгаского уезда. На уничтоженном мемориале покоились останки 795 солдат и офицеров, павших в годы Великой Отечественной войны, причём до конца 2024 года объект ещё значился в государственном регистре памятников старины. Российская дипмиссия охарактеризовала произошедшее как акт государственного вандализма и попытку переписать историю, стерев память об освободителях страны.

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