МИД России заявил протест Эстонии из-за сноса памятника советским воинам

Поводом для демарша стал снос памятника в деревне Йыгевесте Валгаского уезда, который был установлен на братской могиле 795 бойцов Советской армии. Захарова подчеркнула, что эстонские власти продолжают курс на уничтожение советского мемориального наследия, и отметила, что в открытых источниках отсутствуют данные об эксгумации останков или месте их перезахоронения.