Гостюхин: единства Беларуси и России могло не быть

«Он (Лукашенко — Sputnik) первый протянул России руку. Мы с тех пор начали идти единой дорогой», — отметил Гостюхин.
На концерте в Летнем амфитеатре 17 июля Гостюхин был награжден дипломом Посткома Союзного государства, который вручил артисту госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев.
Зрители приветствовали любимого ими по многим кинолентам актера громкими аплодисментами. Особенно восторженно отреагировала публика на обращение Гостюхина, с которого он начал свою речь: «Дорогой мой народ!».
Артист подчеркнул, что для него большое счастье видеть зрителей на прекрасной площадке фестиваля.
«Здесь представители нашей прекрасной синеокой Беларуси, представители моей Родины. Родины, где я родился, — России! Это такое счастье быть вместе! Ведь этого могло не быть», — сказал артист.
Он напомнил о тяжелом историческом этапе 1990-х, когда Беларусь хотели оторвать от России. В то время в республике и состоялся референдум, который определил курс на сближение с РФ.
Когда погибла наша великая страна, Советский Союз, для меня это было большое горе. Вот здесь, в Беларуси, мы начали борьбу за то, чтобы наши народы жили вместе.
Во время большого концерта звезд Беларуси и России, который организован в рамках Дней Союзного государства в Летнем амфитеатре в Витебске, госсекретарь СГ Сергей Глазьев вручил награды также ряду других деятелей гуманитарной сферы Беларуси и России.
Диплома от Посткома Союзного государства, в том числе, был удостоен и центр культуры «Витебск», который многие годы организует фестиваль «Славянский базар».
Госсекретарь Союзного государства вручил диплом директору фестиваля Глебу Лапицкому, который сейчас руководит центром.