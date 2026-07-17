США сообщили об уничтожении наблюдательной вышки КСИР в Иране.

Вооруженные силы США уничтожили наблюдательную вышку в иранском порту Чабахар, которую использовал Корпус стражей исламской революции (КСИР) для слежки за судами в Ормузском проливе. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х.
«16 июля американские военные успешно уничтожили наблюдательную вышку в порту Чабахар имени Шахида Калантари. Этот объект входил в систему морского наблюдения вдоль побережья Оманского залива, которую на протяжении десятилетий использовал КСИР для отслеживания и нанесения ударов по коммерческим судам, следующим через Ормузский пролив», — говорится в сообщении.
В Центральном командовании США подчеркнули, что ликвидация вышки лишает КСИР возможности координировать атаки на суда. Согласно заявлению CENTCOM, удар американских военных обеспечит безопасное судоходство в водах региона — за исключением судов, которые попытаются нарушить американскую военно-морскую блокаду Ирана.
В ночь на 8 июля США объявили о начале ударов по Ирану на фоне сообщений об атаках Тегерана на танкеры в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о завершении перемирия с Тегераном, после чего США продолжили наносить удары.
О возобновлении боевых действий Трамп уведомил конгресс 13 июля. Удары по Ирану продолжатся до тех пор, пока Трамп, по его словам, не скажет «довольно».
15 июля CENTCOM сообщило, что американские силы возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы и обратно. «На Ближнем Востоке задействованы более 20 кораблей ВМС США и сотни военных самолетов», — отметили в Центральном командовании США.
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