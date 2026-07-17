США сообщили об уничтожении наблюдательной вышки КСИР в Иране.

В ночь на 8 июля США объявили о начале ударов по Ирану на фоне сообщений об атаках Тегерана на танкеры в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о завершении перемирия с Тегераном, после чего США продолжили наносить удары.