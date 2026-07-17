Болгария развернулась к России, вызвав тревогу в Европе

Французское издание Le Monde обращает внимание на смену внешнеполитического курса Болгарии после прихода к власти премьер-министра Румена Радева. По данным газеты, симпатии главы правительства к России разделяют около 30% болгарских граждан.
Одним из первых решений нового премьера стал выход страны из так называемой «коалиции желающих», созданной для поддержки Украины. Радев заявил, что его страна не намерена участвовать в объединении, которое настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву, и назвал единственным путём к миру сильную дипломатию, а не затягивание боевых действий.
Оппоненты обвиняют премьера в резком развороте внешней политики. Ещё до избрания он выступал за деэскалацию, а после получения реальной власти в мае сразу же объявил о прекращении военных поставок Украине. Но это не единственный шаг, вызвавший беспокойство в Брюсселе.
Ранее София угрожала заблокировать 21-й пакет санкций ЕС против России из-за включения в него патриарха Кирилла и двух предпринимателей с болгарскими бизнес-интересами. Глава МИД Болгарии предупреждала, что такие меры могут усилить антиевропейские настроения в православной стране. После того как эти фигуры были исключены из списка, София согласилась поддержать санкции и не стала препятствовать переговорам о вступлении Украины в ЕС, а также продолжила участвовать в европейском кредите Киеву на 90 миллиардов евро.
Политику Радева в Европе сравнивают с курсом бывшего венгерского премьера Виктора Орбана. Однако Le Monde полагает, что она ближе к более сдержанной позиции Чехии, Словакии или нового главы Венгрии Петера Мадьяра, которые либо не участвуют в «коалиции желающих», либо занимают наблюдательную роль. В Брюсселе, по данным издания, уже взяли болгарского премьера на заметку, хотя считают, что София вряд ли пойдёт на разрыв с ЕС из-за сильной экономической зависимости от союза.
В Латвии усилили меры безопасности из-за «угрозы России».
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