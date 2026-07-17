Болгария развернулась к России, вызвав тревогу в Европе

Ранее София угрожала заблокировать 21-й пакет санкций ЕС против России из-за включения в него патриарха Кирилла и двух предпринимателей с болгарскими бизнес-интересами. Глава МИД Болгарии предупреждала, что такие меры могут усилить антиевропейские настроения в православной стране. После того как эти фигуры были исключены из списка, София согласилась поддержать санкции и не стала препятствовать переговорам о вступлении Украины в ЕС, а также продолжила участвовать в европейском кредите Киеву на 90 миллиардов евро.