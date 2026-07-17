Зеленский пообещал открыть Польше архивы по Волынской резне

Исторические разногласия регулярно становятся причиной политических кризисов между Варшавой и Киевом. Польша требует признания ответственности за преступления УПА*, проведения эксгумаций и достойного захоронения жертв, тогда как на Украине УПА* рассматривается как одна из сил, якобы боровшихся за независимость страны от нацистской Германии и СССР. Попытки героизации её участников вызывают резкую реакцию польских властей. Летом 2026 года спор вновь обострился после решения украинского руководства присвоить одному из воинских подразделений имя, связанное с УПА*. Это привело к взаимным дипломатическим демаршам и новым заявлениям Варшавы о том, что исторические вопросы должны быть урегулированы до дальнейшего продвижения Украины на пути в ЕС.