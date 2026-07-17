Axios узнал о подготовке США к эскалации конфликта с Ираном

Администрация президента СЩА Дональда Трампа уведомила израильскую сторону о переброске в страну десятков дополнительных военных самолетов-заправщиков, сообщает Axios со ссылкой на американские и израильские источники. По их данным, этот шаг предпринят в преддверии возможного расширения военных операций против Ирана — соответствующий приказ Трамп может отдать «в ближайшие дни».
На данный момент в аэропортах Бен-Гурион и Рамон уже базируются примерно по 30 американских заправщиков.
«Израильские официальные лица заявляют, что США планируют направить еще несколько десятков самолетов-заправщиков в ближайшие дни, доведя их количество до уровня начала войны», — говорится в статье.
При этом точное число ожидаемых самолетов не уточняется.
Целью эскалации, по мнению аналитиков, является оказание такого давления на Тегеран, чтобы вынудить его открыть Ормузский пролив и принять требования США по ядерной программе.
Издание напоминает, что американские военные в течение пяти дней подряд наносили удары по иранским целям — по словам американского чиновника, военные разбомбили по меньшей мере семь мостов вокруг города Бандар-Аббас, который считается центром операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе.
Однако США могут перейти к «более масштабному» наступлению — в частности, к нанесению ударов по критической инфраструктуре Ирана и повторным атакам на ядерные объекты.
В рамках анализа военных планов также обсуждаются бомбардировки подземного объекта на горе Пикакс, который, по данным разведки, может использоваться для создания новых ядерных мощностей.
Материал дополняется.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».