Axios узнал о подготовке США к эскалации конфликта с Ираном

Администрация президента СЩА Дональда Трампа уведомила израильскую сторону о переброске в страну десятков дополнительных военных самолетов-заправщиков, сообщает Axios со ссылкой на американские и израильские источники. По их данным, этот шаг предпринят в преддверии возможного расширения военных операций против Ирана — соответствующий приказ Трамп может отдать «в ближайшие дни».