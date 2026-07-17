Минобороны призвало модернизировать военные вузы с учетом новых угроз

Военные вузы необходимо адаптировать к новым требованиям, связанным с изменением характера современных боевых действий, заявил на заседании коллегии Минобороны начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Виктор Горемыкин.
«Перспективные системы вооружений и принципиально новый характер ведения военных действий с учетом новых угроз требуют модернизации и переоснащения военных вузов современными и перспективными вооружениями и военной техникой, в первую очередь тренажерными комплексами», — сказал Горемыкин (цитата по ТАСС).
По его словам, ведомство продолжает совершенствовать материально-техническую базу учебных заведений и условия проживания курсантов. В 2026 году планируется привести в нормативное состояние казарменно-жилищный фонд для размещения не менее 10 тыс. обучающихся.
Кроме того, в 14 военных вузов поставили 45 тренажеров, благодаря чему уровень их оснащенности достиг 90%, отметил замминистра.
Как сообщил в ходе заседания коллегии замглавы Минобороны генерал-лейтенант Павел Фрадков, в целях комплектования управлений и отделов капитального строительства было издано постановление правительства о создании Военного инженерно-технического университета, который позволит обеспечить повышение компетенции Минобороны в строительной сфере.
Фрадков: целевые показатели за первое полугодие выполнены в полном объеме.
Министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства поручил своим заместителям оценить риски, способные повлиять на выполнение приоритетных задач Минобороны, поставленных в конце 2025 года.
Основное внимание на заседании уделили модернизации Вооруженных сил, их оснащению и обеспечению боевых действий, в том числе развитию войск систем БПЛА, противодействию средствам воздушного нападения, совершенствованию материально-технического обеспечения и поставкам современного вооружения и техники.
Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что с начала 2026 года для войск БПЛА подготовили более 8 тыс. специалистов, а объем поставок беспилотников в войска по сравнению с прошлым годом увеличился более чем в два раза.
По словам заместителя министра обороны Александра Санчика, благодаря комплексному применению наземных робототехнических комплексов и БПЛА, а также совершенствованию логистики объемы доставки грузов на линию боевого соприкосновения выросли более чем вдвое.
На коллегии также рассмотрели вопросы социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.
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