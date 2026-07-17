Экс-министр обороны Украины Федоров раскритиковал Сырского и ситуацию в ВСУ

«Мы столкнулись с тем, что все инициативы, которые мы предлагаем, начали блокироваться. И Сырский, учитывая все проблемы, о которых мы говорили, не готов лично в глаза говорить о проблемах. Он готов ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал медиакампанию, а не о том, что проблема в действиях», — подчеркнул Федоров.