Блогера Ремесло арестовали по делу о фейках об армии

Басманный районный суд Москвы арестовал блогера Илью Ремесло до 16 сентября (на 1 месяц 30 суток), сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда. Следствие ходатайствовало об аналогичной мере пресечения.
Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге после публикации им нескольких постов в телеграм-каналах, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
Блогер был задержан в рамках уголовного дела о публичном распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил по мотивам политической ненависти (ч.2 ст. 207.3 УК).
В марте 2026 года Илья Ремесло оказался в центре внимания после серии публикаций в своем телеграм-канале с критикой российских властей. Блогер подтвердил, что посты написал сам. Вскоре после этого Ремесло госпитализировали в психиатрическую больницу № 3 имени Скворцова-Степанова в Петербурге. На его публикации отреагировал заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов, заявив, что ранее считал Ремесло «абсолютно адекватным пророссийским, пропрезидентским человеком».
До этого он был известен как критик оппозиции и автор обращений в правоохранительные органы, после которых было заведено дело на Алексея Навального. В 2017—2023 годах Ремесло входил в состав Общественной палаты, где занимался «вопросами противодействия распространению недостоверной информации в интернете».