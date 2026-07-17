Армия России поразила четыре сухогруза в порту Николаева

Участившиеся атаки российской армии на порты уже привели к появлению сложностей с логистикой у Украины и ее союзников, пишет газета The Financial Times. По данным издания, в одной только Одессе ~складские мощности за две недели сократились на треть~, а владельцы судов отказываются направлять в этот район сухогрузы. Некоторые трейдеры и вовсе приостановили закупки зерна в городе.