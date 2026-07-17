Саперы 18 июля разминируют дрон, упавший на дом в Липецке

Специалисты смогут приступить к работам по разминированию БПЛА, упавшего на дом в Липецке, только 18 июля. Для жильцов готов пункт временного размещения (ПВР) в школе № 69, сообщил в «Максе» мэр Михаил Щербаков.
Он предупредил, что эвакуированные жители смогут вернуться в квартиры, как только специалисты завершат обследование и будет принято решение о безопасности дома.
«Для всех, у кого нет возможности переночевать у родственников или знакомых, готов пункт временного размещения в школе № 69. Там подготовлены спальные места, вода и все необходимое для ночлега», — написал глава города.
Вечером 17 июля глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что БПЛА упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Детонации не произошло, жителей эвакуировали. Никто не пострадал.
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