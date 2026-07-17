В Липецке дрон упал на многоквартирный дом

Беспилотник упал на многоквартирный жилой дом в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, детонации не произошло. Пострадавших нет.
«Жители дома эвакуированы. Территория оцеплена. На месте работают все оперативные службы», — написал Артамонов в телеграм-канале.
В мае Липецкую область атаковал БПЛА, при падении обломков сбитого дрона в Ельце получил ранения девятилетний мальчик.
В ночь на 13 июля в Подмосковье из-за падения беспилотников погибли три человека, еще пятеро получили ранения, сообщал губернатор Андрей Воробьев. Также в пяти частных домах произошли возгорания.
Минувшей ночью силы ПВО сбили 243 украинских БПЛА над регионами России.
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