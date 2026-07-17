В Госдуму внесли законопроекты о контракте с ВС РФ для граждан с судимостью

Правительство РФ внесло законопроект в Госдуму о возможности заключения контракта с Вооруженными силами гражданами с неснятой или непогашенной судимостью в период мобилизации. Об этом стало известно из информации на сайте Госдумы РФ.
Предлагается изменить статью 34 закона «О воинской обязанности и военной службе», убрав ограничения на контрактную службу для граждан с судимостью за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере, животных и растений из Красной книги РФ, а также наркотиков.
Можно заключать контракт с судимыми за участие в банде, нарушение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и незаконное обращение с ядерными материалами, отмечается в документе. Также указывается, что нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ.
Ранее KP.RU сообщил, что Госдума РФ приняла закон, который разрешает лицам без гражданства служить в Вооруженных силах. Такая инициатива была принята в июне 2026 года.