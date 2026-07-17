МИД России выразил протест Эстонии из-за сноса советского памятника

«Судьба останков наших воинов-освободителей Эстонии неизвестна. Никаких данных об их эксгумации и месте перезахоронения в публичном доступе нет. Потомки в неведении о том, где теперь лежат их деды и прадеды», — сказала госпожа Захарова (цитата по сайту МИД России).