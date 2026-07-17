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Минюст включил движение «Голос»* в список нежелательных организаций

Министерство юстиции России включило движение «Голос»* в перечень нежелательных организаций. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

Источник: Life.ru

Теперь любая деятельность структуры на территории страны запрещена. Ранее, в августе 2021 года, объединение уже попало в реестр иноагентов.

В 2025 году сопредседателя движения Григория Мельконьянца приговорили к пяти годам лишения свободы. Его обвинили в организации работы нежелательной организации. Вскоре после этого «Голос»* объявил о прекращении существования.

Бывший сопредседатель Станислав Андрейчук** прокомментировал решение властей. По его словам, руководящие органы были распущены, а участники покинули состав. Об этом он уведомил Минюст, Генпрокуратуру и МИД.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией.

** Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.