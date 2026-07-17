МИД выразил протест временному поверенному в делах Эстонии

«Эстонские власти продолжают свою кощунственную линию на уничтожение советского мемориального наследия. На этот раз в деревне Йыгевесте Валгаского уезда разрушен памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны», — отмечается в комментарии, опубликованном на сайте МИД.
Как добавила Захарова, информация о судьбе останков советских воинов отсутствует, а данные об их эксгумации и месте перезахоронения в открытом доступе не представлены.
Дипломат подчеркнула, что Россия решительно осуждает нарушение Таллином обязательств по международному гуманитарному праву, а также неонацистские проявления на территории Эстонии.