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МИД выразил протест временному поверенному в делах Эстонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство выразило протест временному поверенному в делах Эстонии Мареку Юхтеги в связи со сносом советского памятника.

Источник: AP 2024

«Эстонские власти продолжают свою кощунственную линию на уничтожение советского мемориального наследия. На этот раз в деревне Йыгевесте Валгаского уезда разрушен памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны», — отмечается в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Как добавила Захарова, информация о судьбе останков советских воинов отсутствует, а данные об их эксгумации и месте перезахоронения в открытом доступе не представлены.

Дипломат подчеркнула, что Россия решительно осуждает нарушение Таллином обязательств по международному гуманитарному праву, а также неонацистские проявления на территории Эстонии.

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