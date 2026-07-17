Захарова поинтересовалась, когда ЕС введет санкции против Киева

17 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий по поводу решения Евросоюза о введении очередных санкций против России, связанных с ударами возмездия по Киеву. Она заявила, что по аналогичному принципу объединение должно утвердить рестрикции в отношении самой Украины и США.