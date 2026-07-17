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Захарова поинтересовалась, когда ЕС введет санкции против Киева

17 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий по поводу решения Евросоюза о введении очередных санкций против России, связанных с ударами возмездия по Киеву. Она заявила, что по аналогичному принципу объединение должно утвердить рестрикции в отношении самой Украины и США.

Источник: РИА "Новости"

Захарова отметила, что Киев обязан понести ответственность за многолетние атаки на российские школы, больницы и детские сады. В качестве примера она привела удар по общежитию в Старобельске. Дипломат также указала на регулярные обстрелы территории Запорожской АЭС и убийство главного инженера станции Александра Яковлева.

Как подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, санкции против Украины необходимы и за другие преступления Киева. К ним Захарова отнесла пытки военнопленных, убийства журналистов и подрыв газопроводов «Северный поток». Отдельно она упомянула о необходимости реакции Брюсселя на действия Вашингтона.

«Нет никаких сомнений, что и “за обстрел Тегерана” Евросоюз обязательно введет санкции, не так ли?» — поинтересовалась представитель МИД РФ в Telegram-канале.

Глава евродипломатии Кая Каллас 13 июля сообщила, что страны ЕС пока не согласовали 21-й пакет санкций против России. Она отметила, что вместо согласования министры иностранных дел могут расширить санкционный список и добавить в него 250 физических и юридических лиц.

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