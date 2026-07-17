Захарова поинтересовалась, когда ЕС введет санкции против Киева

Захарова отметила, что Киев обязан понести ответственность за многолетние атаки на российские школы, больницы и детские сады. В качестве примера она привела удар по общежитию в Старобельске. Дипломат также указала на регулярные обстрелы территории Запорожской АЭС и убийство главного инженера станции Александра Яковлева.
Как подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, санкции против Украины необходимы и за другие преступления Киева. К ним Захарова отнесла пытки военнопленных, убийства журналистов и подрыв газопроводов «Северный поток». Отдельно она упомянула о необходимости реакции Брюсселя на действия Вашингтона.
Глава евродипломатии Кая Каллас 13 июля сообщила, что страны ЕС пока не согласовали 21-й пакет санкций против России. Она отметила, что вместо согласования министры иностранных дел могут расширить санкционный список и добавить в него 250 физических и юридических лиц.