Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, почему не стала жать руку послу Германии в РФ Александру Ламбсдорффу. В беседе с Lenta.ru она рассказала, что решение было связано с русофобской позицией иностранного представителя.
Встреча дипломатов состоялась 13 июля, когда немецкий дипломат был вызван в МИД России. Как подчеркнула Захарова, нормы протокола не обязывают участника переговоров подавать в ответ руку для рукопожатия с другими дипломатами.
«Более того, протокол — это, в том числе, обозначение позиции. Своим жестом я обозначила позицию в отношении открытой русофобии», — заявила представитель российского ведомства.
Ранее KP.RU сообщал, что Захарова процитировала строчки из «Мастера и Маргариты», комментируя отъезд из России Александра Ламбсдорфа. Дипломат заявила, что посол «не заслужил света».