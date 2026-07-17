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Захарова объяснила, почему не стала жать руку послу Германии

Захарова заявила, что не стала жать руку послу ФРГ из-за его русофобской позиции.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, почему не стала жать руку послу Германии в РФ Александру Ламбсдорффу. В беседе с Lenta.ru она рассказала, что решение было связано с русофобской позицией иностранного представителя.

Встреча дипломатов состоялась 13 июля, когда немецкий дипломат был вызван в МИД России. Как подчеркнула Захарова, нормы протокола не обязывают участника переговоров подавать в ответ руку для рукопожатия с другими дипломатами.

«Более того, протокол — это, в том числе, обозначение позиции. Своим жестом я обозначила позицию в отношении открытой русофобии», — заявила представитель российского ведомства.

Ранее KP.RU сообщал, что Захарова процитировала строчки из «Мастера и Маргариты», комментируя отъезд из России Александра Ламбсдорфа. Дипломат заявила, что посол «не заслужил света».

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