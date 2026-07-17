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«Саша душитель» дорвался до власти: Зеленский назначил главой СБУ своего «штатного киллера» Поклада

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Поклада временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины. Об этом пишет УНИАН.

Источник: Life.ru

Поклад является генерал-майором и ранее занимал должность первого заместителя руководителя СБУ. До этого он возглавлял Департамент контрразведки ведомства.

Напомним, что Александр Поклад имеет репутацию «штатного киллера» Владимира Зеленского. С таким громким разоблачением выступил экс-офицер СБУ Василий Прозоров. По его утверждению, Поклад напрямую причастен к организации многочисленных ликвидаций, преимущественно на российской территории, а также руководил тайными операциями украинских спецслужб в Европе. Экс-офицер уточнил, что претендент на высокую должность нередко лично принимал участие в подобных акциях и был известен в определённых кругах под кличкой «Саша душитель».

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