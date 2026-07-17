Axios: США направят в Израиль десятки самолетов для усиления ударов по Ирану

Сейчас в Израиле размещено около 30 самолетов-заправщиков в аэропорту Бен-Гурион около Тель-Авива и примерно столько же — в Рамоне на юге страны. По информации Axios, США хотят направить в Израиль еще несколько десятков самолетов, чтобы увеличить их число до того уровня, который был в начале конфликта с Ираном.