Гость из Европы: Стало известно, кто велел Зеленскому уволить Фёдорова

Отставка Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины произошла в июле 2026 года и стала итогом его полугодовой работы, ознаменовавшейся острым конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским и системными разногласиями по вопросам закупок и реформирования армии. Несмотря на народную поддержку и достижения в цифровизации военной сферы и развитии беспилотников, его обвинили в провале реформы ТЦК и отсутствии реального перелома на фронте, что совпало с падением ключевых позиций в Донбассе и давлением западных партнёров, разочарованных отсутствием результатов.