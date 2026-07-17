Зеленский пообещал рассекретить архивы по Волынской резне

11 июля, в День памяти жертв Волынской резни, Навроцкий пообещал «сделать все» для запрета флага УПА на территории Польши. Он добавил, что обвиняет в нацизме не украинский народ, а «идеологию Бандеры». По мнению Навроцкого, она должна исчезнуть «не только в Польше, но и в единой Европе» — в XXI веке недопустимо «апеллировать к черно-красному».