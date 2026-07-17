Зеленский пообещал рассекретить архивы по Волынской резне

На Украине рассекретят архивы спецслужб, посвященные событиям Волынской резни, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам совещания по внешней политике на польском направлении.
В первую очередь он пообещал «дипломатические решения» конфликта между Варшавой и Киевом. «Второе: будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины по поводу трагических событий XX века на Волыни», — написал он в Telegram.
Зеленский также добавил, что будет предоставлено «существенное количество разрешений» на поисковые и эксгумационные мероприятия, связанные с этими событиями. По его словам, их будут проводить совместно украинские и польские специалисты.
Кроме того, заявил Зеленский, на совещании обсуждались форматы расширения межобщественного диалога Украины и Польши.
Волынская резня — собирательное название для кампании массовых убийств этнических поляков украинскими националистами на Западной Украине в 1943—1944 годах во время Второй мировой войны. Апогей насилия пришелся на 11 июля 1943 года — так называемое кровавое воскресенье.
УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) — вооруженное крыло ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России), основателем которой был Степан Бандера. В годы Великой Отечественной войны организация сотрудничала с немецкой армией (часть оуновцев обучались методам и технологии пропаганды) и боролась с советской властью, в основном действовала на территории Западной Украины.
В 1942—1943 годах подразделения ОУН-УПА массово убивали этнических поляков на Волыни. Польские историки оценивают число жертв Волынской резни в 50−100 тыс. человек. В 2016 году сейм Польши признал эти события геноцидом и установил 11 июля Днем памяти жертв.
Накануне власти Польши предъявили 18-летнему гражданину Украины обвинения в преступлениях на почве ненависти, в том числе осквернении памятников жертвам украинских националистов.
Отношения Украины и Польши с начала июня переживают кризис, старт которому дало решение украинских властей присвоить имя героев УПА одному из подразделений ВСУ. Вскоре президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого орла, после чего украинский лидер вернул награду Варшаве по почте. После этого ряд украинских государственных деятелей отказались от польских госнаград, экс-президенты Леонид Кучма и Петр Порошенко также — от ордена Белого орла.
11 июля, в День памяти жертв Волынской резни, Навроцкий пообещал «сделать все» для запрета флага УПА на территории Польши. Он добавил, что обвиняет в нацизме не украинский народ, а «идеологию Бандеры». По мнению Навроцкого, она должна исчезнуть «не только в Польше, но и в единой Европе» — в XXI веке недопустимо «апеллировать к черно-красному».
За два дня до этого евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник во время выступления в Европарламенте разорвала флаг УПА в знак протеста против вступления Украины в ЕС.
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