Финляндию заподозрили в помощи Киеву при подготовке терактов в России

Ранее сообщалось, что Финляндия на протяжении десятилетий готовится к возможной войне с Россией. В стране создали более 50 тыс. укрытий и бомбоубежищ, рассчитанных примерно на 4,8 млн человек. По словам Хейсканена, такие объекты начали активно строить после советско-финской и Второй мировой войн.