Офис генпрокурора Украины показал кадры покушения на Ермолаева в Монако

Появились кадры покушения на украинского миллиардера Ермолаева в Монако.
Офис генпрокурора Украины опубликовал видео, на котором запечатлено покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, произошедшее в конце июня.
Как видно на кадрах, исполнитель нападения оставил рюкзак со взрывчаткой у дверей дома Ермолаев непосредственно перед тем, как он вместе со спутницей и сыном подошел к ним.
Сразу после этого раздался взрыв. Заложивший бомбу человек немедленно удалился с места инцидента.
15 июля Ермолаев в письме заявил о причастности к покушению на него Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Взрыв в Монако прогремел 29 июня в районе 21:00 по местному времени (22:00 мск) на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла, расположенной недалеко от границы с Францией. У входа в жилой дом, где находился бизнесмен, сработало взрывное устройство. Ермолаев получил тяжелые ранения, сопровождавшая его женщина лишилась обеих ног, также пострадал 13-летний сын предпринимателя.
Власти Монако квалифицировали произошедшее как покушение на убийство и объявили в международный розыск 39-летнюю Анастасию Березовскую, которую считают исполнительницей преступления. В начале июля украинские правоохранительные органы обнаружили тело женщины с огнестрельными ранениями под Киевом.
Вадим Ермолаев — украинский бизнесмен и инвестор. В 2021 году «Forbes Украина» оценивал его состояние в $220 млн. В 2019 году он получил гражданство Кипра, а в конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции. По данным СБУ, Ермолаев также перерегистрировал часть бизнеса в Крыму по российскому законодательству и платил налоги в российский бюджет.
По делу о ее убийстве задержали действующего сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Владислава Реута и бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича. На суде адвокат одного из подозреваемых заявил, что покушение на Ермолаева произошло по приказу руководства украинских спецслужб. Он заявил, что Реут сначала признался в преступлении, а потом изменил показания, поскольку понял, что его подставили вышестоящие руководители.
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