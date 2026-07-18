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В США призвали заблокировать законопроект о санкциях против РФ

Члены коалиции новых демократов в конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили с призывом заблокировать законопроект о санкциях против РФ. По их мнению, данный документ представляет собой завуалированную попытку наделить президента США Дональда Трампа полномочиями вводить стопроцентные пошлины в отношении торговых партнеров Америки без участия конгресса.

Источник: Reuters

В заявлении конгрессменов отмечается: «К сожалению, законопроект “О санкциях против России” — это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны».

Шнайдер и Бейер обратились к своим коллегам по конгрессу с призывом воспрепятствовать расширению тарифных полномочий президента Трампа, которые предусматриваются данным законопроектом.

Обновленная версия законопроекта о санкциях против России была представлена группой американских сенаторов в июле. Документ предполагает введение вторичных пошлин в размере 100% для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также для пяти стран, оказывающих содействие в обходе ограничений.

В тексте документа предусмотрены исключения для государств, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, при условии сокращения ими закупок. При этом сохраняется норма о введении пошлины до 500% на весь прямой импорт из России в США.

Законопроект также предусматривает введение санкций в отношении Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Кроме того, инициатива обязывает президента США ввести полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию «Росатома», а также вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм*. Вместе с тем, как сообщает газета New York Times, утверждение данной инициативы не является для американского лидера приоритетной задачей.

*внесен в список террористов и экстремистов в РФ

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