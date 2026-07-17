FT: Зеленский мог уволить Федорова из-за блокировок госзакупок

Владимир Зеленский мог уволить Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины из-за блокирования попыток передать выгодные контракты на госзакупки привилегированным компаниям, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
«Федоров блокировал многочисленные попытки передать выгодные контракты на закупки привилегированным компаниям, что привело его к разногласиям с влиятельными фигурами в украинском политическом и оборонном истеблишменте — и с Сырским», — сказано в материале.
Михаил Федоров сообщил об уходе с поста министра обороны 15 июля. Впоследствии Владимир Зеленский поручил врио председателя Службы безопасности Украины Евгению Хмаре исполнять обязанности главы военного ведомства.
По мнению украинского издания «Страна», Владимир Зеленский выбрал кандидатуру Евгения Хмары, чтобы исключить риск роста эскалации протестов в поддержку Михаила Федорова.