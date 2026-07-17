Евкуров доложил о работе по оптимизации новаторской деятельности в ВС РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров на заседании коллегии военного ведомства доложил о работе по совершенствованию изобретательской и новаторской деятельности в войсках, сообщили в Минобороны.
«Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров в ходе своего выступления на заседании коллегии военного ведомства доложил о проводимой работе по совершенствованию изобретательской и новаторской деятельности в войсках», — говорится в сообщении.