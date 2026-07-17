Евкуров доложил о работе по оптимизации новаторской деятельности в ВС РФ

«Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров в ходе своего выступления на заседании коллегии военного ведомства доложил о проводимой работе по совершенствованию изобретательской и новаторской деятельности в войсках», — говорится в сообщении.