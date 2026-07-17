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Захарова подтвердила отказ пожать руку послу Германии

Мария Захарова объяснила свой отказ от рукопожатия с послом ФРГ Александром Ламбсдорфом его русофобскими взглядами.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что принципиально не стала пожимать руку послу ФРГ в Москве Александру Ламбсдорфу в рамках их встречи 13 июля.

Накануне немецкий дипломат в интервью изданию Spiegel рассказал, что во время его визита в российское внешнеполитическое ведомство Захарова отказалась от традиционного приветственного жеста.

«Да, это так», — сказала представитель МИД, отвечая на вопрос журналистов.

Захарова пояснила, что таким образом она обозначила принципиальную позицию Москвы в ответ на русофобские взгляды, которых придерживается немецкий дипломат.

Известно, что Ламбсдорф завершает свою работу в России, а его преемником на дипломатическом посту в РФ назначен нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гетце. Сам же Ламбсдорф в ближайшее время возглавит диппредставительство ФРГ в Израиле.

Ранее Захарова охарактеризовала работу уходящего посла ФРГ в России как бездарную.

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