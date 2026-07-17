Захарова подтвердила отказ пожать руку послу Германии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что принципиально не стала пожимать руку послу ФРГ в Москве Александру Ламбсдорфу в рамках их встречи 13 июля.
Накануне немецкий дипломат в интервью изданию Spiegel рассказал, что во время его визита в российское внешнеполитическое ведомство Захарова отказалась от традиционного приветственного жеста.
«Да, это так», — сказала представитель МИД, отвечая на вопрос журналистов.
Захарова пояснила, что таким образом она обозначила принципиальную позицию Москвы в ответ на русофобские взгляды, которых придерживается немецкий дипломат.
Ранее Захарова охарактеризовала работу уходящего посла ФРГ в России как бездарную.