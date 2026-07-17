Захарова подтвердила отказ пожать руку послу Германии

Известно, что Ламбсдорф завершает свою работу в России, а его преемником на дипломатическом посту в РФ назначен нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гетце. Сам же Ламбсдорф в ближайшее время возглавит диппредставительство ФРГ в Израиле.