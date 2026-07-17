Иран пригрозил США переходом к фазе «полного уничтожения»

«Если атаки США продолжатся в течение ближайших двух-трех дней, Вооруженные силы Исламской Республики Иран перейдут от этапа сдерживания и ответных действий к фазе наступления и полного уничтожения», — сказал Резаи в эфире иранского телевидения (цитата по Tasnim).
Он подчеркнул, что тогда американские базы и солдаты за пределами границ Ирана станут целями прямых ударов.
«Причиной сдержанности Ирана до сих пор было желание предотвратить обострения проблем безопасности и международных конфликтов (таких как турецко-израильский, китайско-тайваньский и российско-европейский кризисы), но новый просчет Вашингтона ведет регион в этом направлении», — добавил советник.
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