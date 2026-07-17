Евкуров сообщил о сокращении сроков подготовки документов на изобретения

«Во взаимодействии с Департаментом повышения эффективности деятельности Минобороны России для сокращения сроков рассмотрения заявок, получения патентов на изобретения и удостоверений на рационализаторские предложения были разработаны и внедрены нормативные акты, значительно оптимизировавшие эти процессы», — говорится в сообщении со ссылкой на слова замминистра.