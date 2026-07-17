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Евкуров сообщил о сокращении сроков подготовки документов на изобретения

Для этого были разработаны новые нормативные акты, рассказал заместитель министра обороны.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров на заседании коллегии военного ведомства сообщил о сокращении сроков рассмотрения заявок и получения патентов на изобретения за счет разработки новых законодательных актов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Во взаимодействии с Департаментом повышения эффективности деятельности Минобороны России для сокращения сроков рассмотрения заявок, получения патентов на изобретения и удостоверений на рационализаторские предложения были разработаны и внедрены нормативные акты, значительно оптимизировавшие эти процессы», — говорится в сообщении со ссылкой на слова замминистра.