Axios: США направят в Израиль десятки самолётов-заправщиков

Вопрос обсуждался после совещания в Белом доме, где президенту Дональду Трампу представили новые варианты военных действий. Окончательное решение пока не принято, однако, как утверждают источники, в Вашингтоне допускают более масштабную кампанию, чем нынешние удары в районе Ормузского пролива. Один из рассматриваемых сценариев предполагает усиление давления на Тегеран, чтобы добиться открытия судоходства через пролив и согласия Ирана на американские требования по ядерной программе.