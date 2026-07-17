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Лавров: Россия приняла предложения Трампа по Украине в ходе саммита в Анкоридже

Лавров заявил, что Киев и его европейские союзники пытаются оттащить Трампа от предложений, сделанных России на саммите на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона приняла предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине во время саммита на Анкоридже. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Мы приняли предложения Трампа на Аляске, от этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники», — подчеркнул Лавров.

По словам министра, отговорить Трампа от этих предположений пытаются не только европейские политики, но и глава киевского режима Владимир Зеленский. Лавров также подчеркнул, что Россия продолжит решать свои задачи по этому направлению, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Лавров обвинил страны Европы в попытках подорвать договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта.

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