МО РФ: число патентов в I полугодии увеличилось на 17% к 2025 году

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Число патентов на изобретения за первую половину 2026 года увеличилось на 17% по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщили в Минобороны России.
«Только в первом полугодии было подано заявок на изобретение и заявлений на рационализаторские предложения на 11% больше, чем за аналогичный период в 2025 году, а патентов на изобретения выдано на 17% больше», — говорится в сообщении со ссылкой на слова заместителя главы военного ведомства генерала армии Юнус-Бека Евкурова, сказанные им во время выступления на заседании коллегии Минобороны РФ.