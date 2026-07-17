МО РФ: число патентов в I полугодии увеличилось на 17% к 2025 году

«Только в первом полугодии было подано заявок на изобретение и заявлений на рационализаторские предложения на 11% больше, чем за аналогичный период в 2025 году, а патентов на изобретения выдано на 17% больше», — говорится в сообщении со ссылкой на слова заместителя главы военного ведомства генерала армии Юнус-Бека Евкурова, сказанные им во время выступления на заседании коллегии Минобороны РФ.