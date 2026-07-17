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Севастополь перешел на график подачи электричества «три через три»

Благодаря работе энергетиков и стабилизации нагрузки в системе в Севастополе удалось перейти на график подачи электричества «3 через 3», об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

Источник: РБК

Благодаря работе энергетиков и стабилизации нагрузки в системе в Севастополе удалось перейти на график подачи электричества «3 через 3», об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

«Схема простая: 3 часа свет есть, 3 часа — перерыв», — написал Развожаев.

По его словам, больницы и важная городская инфраструктура по-прежнему остаются с электроэнергией в приоритетном порядке. Также он добавил, что ситуация все еще остается напряженной.

«Время включения и отключения может незначительно меняться в зависимости от команд диспетчеров и нагрузки на сеть», — отметил Развожаев.

В ночь на 14 июля часть Севастополя осталась без света в результате масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Днем в городе ввели график веерных отключений электроэнергии: два часа с электричеством и шесть часов без него.

17 июля Развожаев сообщил, что ситуация с электричеством осложнилась и оператор ввел дополнительные ограничения мощности, чтобы сбалансировать энергосистему всего полуострова. Из-за нехватки мощности от режима «два через шесть» пришлось отказаться.

Массовые перебои с электроснабжением в городе начались 24 июня, когда после атак ВСУ город был полностью обесточен. На энергообъектах тогда ввели особый режим работы.

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