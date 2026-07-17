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Axios: США направят в Израиль десятки самолетов-заправщиков

США проинформировали Израиль о намерении направить в страну десятки самолетов-заправщиков в связи с возможным расширением военных действий против Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американские и израильские источники.

Источник: U.S. Air Force

В настоящее время на территории Израиля в аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива размещено около 30 самолетов-заправщиков, и примерно столько же — на авиабазе Рамон на юге страны. Как сообщает Axios, США планируют перебросить в Израиль еще несколько десятков таких машин, доведя их количество до уровня, зафиксированного в начале конфликта с Ираном.

Как пишет Axios, президент США рассматривает возможность проведения массированных атак на Иран. Среди обсуждаемых вариантов — бомбардировка объектов иранской инфраструктуры, включая электростанции, ядерные объекты и строящийся подземный комплекс Пикакс-Маунтин. По данным источников Axios, удары могут быть нанесены в ближайшие дни, однако окончательное решение Дональдом Трампом пока не принято.

В последние несколько дней США наносят удары по иранским объектам в Ормузском проливе и на южном побережье Ирана. Как отмечает Axios, американские военные разбомбили не менее семи мостов в иранском портовом городе Бендер-Аббас. В ответ Иран атакует американские базы в Иордании, Катаре, Бахрейне, Ираке и Кувейте.

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