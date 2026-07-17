Axios: США направят в Израиль десятки самолетов-заправщиков

В настоящее время на территории Израиля в аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива размещено около 30 самолетов-заправщиков, и примерно столько же — на авиабазе Рамон на юге страны. Как сообщает Axios, США планируют перебросить в Израиль еще несколько десятков таких машин, доведя их количество до уровня, зафиксированного в начале конфликта с Ираном.
Как пишет Axios, президент США рассматривает возможность проведения массированных атак на Иран. Среди обсуждаемых вариантов — бомбардировка объектов иранской инфраструктуры, включая электростанции, ядерные объекты и строящийся подземный комплекс Пикакс-Маунтин. По данным источников Axios, удары могут быть нанесены в ближайшие дни, однако окончательное решение Дональдом Трампом пока не принято.
В последние несколько дней США наносят удары по иранским объектам в Ормузском проливе и на южном побережье Ирана. Как отмечает Axios, американские военные разбомбили не менее семи мостов в иранском портовом городе Бендер-Аббас. В ответ Иран атакует американские базы в Иордании, Катаре, Бахрейне, Ираке и Кувейте.