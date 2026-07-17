Axios: США направят в Израиль десятки самолетов-заправщиков

В настоящее время на территории Израиля в аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива размещено около 30 самолетов-заправщиков, и примерно столько же — на авиабазе Рамон на юге страны. Как сообщает Axios, США планируют перебросить в Израиль еще несколько десятков таких машин, доведя их количество до уровня, зафиксированного в начале конфликта с Ираном.