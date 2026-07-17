Зеленский назначил Поклада врио председателя СБУ

Владимир Зеленский назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины (СБУ).
«первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины», — приводит РИА Новости текст соответствующего указа.
Отметим, Александр Поклад был зампредседателя СБУ с 2023 года.
Ранее сообщалось, что в ряде украинских городов прошли протесты из-за отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины.