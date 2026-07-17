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Зеленский назначил Поклада врио председателя СБУ

Александр Поклад, которого Владимир Зеленский назначил врио председателя СБУ, был зампредседателя СБУ с 2023 года.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины (СБУ).

«первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины», — приводит РИА Новости текст соответствующего указа.

Отметим, Александр Поклад был зампредседателя СБУ с 2023 года.

Ранее сообщалось, что в ряде украинских городов прошли протесты из-за отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины.