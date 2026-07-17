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Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров

Президент США считает, что Оттава отказывается должным образом следить за лесами.

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за ситуации с лесными пожарами, дым от которых окутал несколько крупных американских городов. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

«Мы считаем Канаду ответственной за тот факт, что они не содержат должным образом свои леса и кустарники, из-за чего в США без какой-либо необходимости проникает отвратительный, грязный и вредный воздух, качество которого представляет опасность, что совершенно неприемлемо. Сегодня я созвонюсь с премьер-министром [Канады Марком Карни], чтобы выяснить, предпринимают ли они какие-то меры в связи с этим», — написал американский лидер.

По мнению Трампа, Канада отказывается должным образом следить за лесами, «зная, что этот отказ приведет именно к таким результатам». «Это осознанная халатность, которая происходит из года в год и обходится США в миллиарды долларов, расходы, связанные с этим загрязнением, ввиду необходимости должны быть прибавлены к пошлинам, которые Канада платит в данный момент», — подчеркнул он.

Ранее ТАСС сообщал, что плотный смог от лесных пожаров в Канаде окутал Нью-Йорк. Согласно данным профильного сайта IQAir, индекс качества воздуха в городе в настоящее время находится на отметке 166, что оценивается как «вредно для здоровья», однако уже к концу дня снизится до отметки 50−60, что соответствует умеренным показателям загрязнения.

В пятницу смог дошел и до столицы США Вашингтона. По свидетельству американских специалистов, Детройт (штат Мичиган), Чикаго (штат Иллинойс) и Вашингтон (федеральный округ Колумбия) вошли в первую тройку крупных городов мира с самым серьезным загрязнением воздуха.

По данным канадских властей, на территории страны зарегистрировано почти 900 лесных пожаров, около 120 из них пока не удается взять под контроль.

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