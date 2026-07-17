В Тунисе экстремальная жара привела к масштабным отключениям света

Волна экстремальной жары началась в Тунисе 10 июля после предупреждения Национального института метеорологии. На прошлых выходных столбики термометров поднялись до 45−46 градусов, превысив сезонную норму на 6−10 градусов. Власти приняли решение ввести режим веерных отключений. После кратковременного ослабления жары 13−14 июля температура вновь начала расти. На фоне второй волны жары потребление электроэнергии достигло рекордных значений и привело к массовым неконтролируемым отключениям. По данным руководства STEG, спрос на электроэнергию превысил обычный уровень более чем на 30 процентов.