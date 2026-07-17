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Трамп призвал добавить убытки США от пожаров к пошлинам против Канады

Трамп заявил, что убытки США от канадских лесных пожаров должны быть добавлены к текущим импортным пошлинам со стороны Оттавы.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономический ущерб, который Соединенные Штаты несут из-за лесных пожаров в Канаде, следует учитывать при определении импортных пошлин в отношении канадской продукции. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

По мнению американского лидера, ежегодные лесные пожары становятся причиной многомиллиардных потерь для США. Трамп считает, что расходы, связанные с последствиями задымления и загрязнения воздуха, должны быть включены в общую сумму действующих торговых ограничений для Канады.

Глава Белого дома также возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на канадские власти. По его оценке, причиной масштабных пожаров являются недостаточное управление лесным хозяйством и отсутствие системной работы по уборке лесного мусора.

Ранее стало известно, что власти американского мегаполиса Нью-Йорка бесплатно раздают жителям маски вследствие смога, который окутал город из-за лесных пожаров в Канаде.

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