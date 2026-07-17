Трамп призвал добавить убытки США от пожаров к пошлинам против Канады

По мнению американского лидера, ежегодные лесные пожары становятся причиной многомиллиардных потерь для США. Трамп считает, что расходы, связанные с последствиями задымления и загрязнения воздуха, должны быть включены в общую сумму действующих торговых ограничений для Канады.