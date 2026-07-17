РИА Новости: суд арестовал экс-главу департамента Минпромторга

Мещанский суд Москвы арестовал по делу о мошенничестве фигуранта по фамилии Колобов — в СМИ пишут, что речь идёт об экс-главе департамента Минпромторга России.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебной картотеки, ходатайство об аресте было удовлетворено судом 17 июля.
Колобову вменяют мошенничество в особо крупном размере, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Официальным подтверждением задержания Колобова РИА Новости не располагает.
В начале июля суд арестовал бывшего главу Росавиации Александра Нерадько.