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Тутберидзе — об уходе Федотова: для нас это потеря, болезненная история

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась об уходе из её группы Арсения Федотова.

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась об уходе из её группы Арсения Федотова.

«Арсений у нас катался около 10 лет, мы взяли маленького мальчика и увидели в нём интересные данные. И нам удалось вырастить спортсмена, у которого все стороны сильные. Для нас это потеря, болезненная история. Но что делать? К сожалению, не сам он пришёл. Мне позвонил Мишин. Я пришла на тренировку, звонит Алексей Николаевич. Я думала, что он по одному вопросу, а оказывается сообщить мне, что уже несколько недель к нему просится, ведёт разговоры с ним Арсений», — сказала она Okko.

Она отметила, что подобное часто происходит — фигуристы хотят заранее договориться на стороне, чтобы мягко и без рисков покинуть группу, в которой они сейчас.

7 июня стало известно, что Федотов ушёл из группы Тутберидзе.

Он является двукратным победителем первенств России, многократным победителем этапов юниорского Гран-при России.

Ранее Тутберидзе поделилась мнением о судействе на российских соревнованиях.