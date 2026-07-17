Тутберидзе — об уходе Федотова: для нас это потеря, болезненная история

«Арсений у нас катался около 10 лет, мы взяли маленького мальчика и увидели в нём интересные данные. И нам удалось вырастить спортсмена, у которого все стороны сильные. Для нас это потеря, болезненная история. Но что делать? К сожалению, не сам он пришёл. Мне позвонил Мишин. Я пришла на тренировку, звонит Алексей Николаевич. Я думала, что он по одному вопросу, а оказывается сообщить мне, что уже несколько недель к нему просится, ведёт разговоры с ним Арсений», — сказала она Okko.