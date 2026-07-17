Юрист Логинова: рабочую переписку могут использовать как доказательство в суде

Академический руководитель онлайн-магистратуры «Управление правовыми рисками в бизнесе» НИУ ВШЭ Анастасия Логинова предупредила, что сообщения в рабочих чатах могут использовать как доказательства в трудовых спорах, проверках и расследованиях.
В комментарии для «Газета.Ru» она пояснила, что суды принимают скриншоты переписки, а сообщения в рабочее время могут считать волеизъявлением работодателя. Эмодзи и сокращения не отменяют делового характера общения.
Рискованно пересылать по незащищённым каналам финансовую отчётность, клиентские базы и сведения о непубличных сделках. Опасны также признания нарушений, дискриминационные фразы и уничижительные оценки коллег.
По словам Логиновой, в рабочем чате не следует писать то, что человек не готов подписать на официальном бланке организации.
Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин заявил, что закон един для молодых и возрастных работников, однако их поведение и потребности могут различаться.