Ортопед Семиченков: год без лечения сустава может привести к атрофии связок

Врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава Павел Семиченков предупредил, что отказ от лечения больного сустава в течение года может привести к атрофии связок, спазму мышц и хроническому воспалению.
В комментарии для «Газета.Ru» он объяснил, что из-за боли человек может начать прихрамывать и переносить нагрузку на здоровую ногу. Так формируется патологический двигательный стереотип, а проблема может затронуть второй сустав.
Мази и компрессы лишь снимают симптом, но не устраняют причину.
По словам Семиченкова, если боль сохраняется более двух недель, следует обратиться к врачу. Для обследования он рекомендовал рентген в двух проекциях, а при подозрении на внутрисуставную патологию — МРТ.
Ранее травматолог-ортопед Салават Сафиуллин рассказал, что сильная боль, быстрый отёк или изменение формы конечности могут указывать на серьёзную травму.