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Ортопед Семиченков: год без лечения сустава может привести к атрофии связок

Врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава Павел Семиченков предупредил, что отказ от лечения больного сустава в течение года может привести к атрофии связок, спазму мышц и хроническому воспалению.

Врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава Павел Семиченков предупредил, что отказ от лечения больного сустава в течение года может привести к атрофии связок, спазму мышц и хроническому воспалению.

В комментарии для «Газета.Ru» он объяснил, что из-за боли человек может начать прихрамывать и переносить нагрузку на здоровую ногу. Так формируется патологический двигательный стереотип, а проблема может затронуть второй сустав.

Мази и компрессы лишь снимают симптом, но не устраняют причину.

По словам Семиченкова, если боль сохраняется более двух недель, следует обратиться к врачу. Для обследования он рекомендовал рентген в двух проекциях, а при подозрении на внутрисуставную патологию — МРТ.

Ранее травматолог-ортопед Салават Сафиуллин рассказал, что сильная боль, быстрый отёк или изменение формы конечности могут указывать на серьёзную травму.