Эндокринолог: после финиша в марафоне нужно ходить 10 — 15 минут

Врач-эндокринолог Полина Фукаляк предупредила, что после марафона нельзя резко останавливаться. Первые 10 — 15 минут после финиша лучше спокойно ходить, поскольку внезапное прекращение движения может ухудшить самочувствие.
В комментарии для «Газета.Ru» она объяснила, что после 42 км снижаются запасы энергии, теряются жидкость и электролиты, а мышцы получают микроповреждения. Слабость, озноб, головокружение и ощущение «ватных» ног могут быть реакцией на нагрузку.
Сразу после забега Фукаляк посоветовала сделать лёгкую заминку, переодеться в сухую одежду и постепенно восполнить жидкость. Организму также нужны углеводы, белок, полноценный приём пищи, сон и отдых.
К интенсивным тренировкам сразу возвращаться не следует, добавила Фукаляк.
Ранее травматолог-ортопед Салават Сафиуллин рассказал, что сильная боль, быстрый отёк или изменение формы конечности могут указывать на серьёзную травму.