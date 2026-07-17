Эндокринолог: после финиша в марафоне нужно ходить 10 — 15 минут

В комментарии для «Газета.Ru» она объяснила, что после 42 км снижаются запасы энергии, теряются жидкость и электролиты, а мышцы получают микроповреждения. Слабость, озноб, головокружение и ощущение «ватных» ног могут быть реакцией на нагрузку.