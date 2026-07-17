Аналитик Порошин: биткоин стоит ниже себестоимости для части майнеров США

Финансовый аналитик Андрей Порошин рассказал, что текущая цена биткоина остаётся ниже оценочной себестоимости добычи для значительной части американских майнеров. По его мнению, это поддерживает рынок в долгосрочной перспективе.
В беседе с газетой «Известия» аналитик оценил себестоимость майнинга в России в $58 — 64 тыс. за биткоин, а в США — в $73 — 75 тыс.
Ключевыми зонами ликвидности Порошин назвал уровни около $61 тыс. и $67 тыс. Снижение ниже первой отметки может повысить вероятность восстановления выше $70 тыс., а после тестирования второй не исключено движение к $55 — 58 тыс.
По словам аналитика, диапазон $55 — 70 тыс. остаётся привлекательным для долгосрочных инвесторов, постепенно формирующих или увеличивающих позицию.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров заявил, что резкое падение крипторынка нельзя объяснять одной причиной.