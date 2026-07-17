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Автоэксперт: выбор машины должен зависеть от цели поездки

Автоэксперт Денис Тэммо рассказал, что машину следует выбирать с учётом цели использования. Для деловых поездок важны комфорт и имидж, для свадьбы — удобство и внешний вид, а для дальних путешествий — безопасность и функциональность.

Автоэксперт Денис Тэммо рассказал, что машину следует выбирать с учётом цели использования. Для деловых поездок важны комфорт и имидж, для свадьбы — удобство и внешний вид, а для дальних путешествий — безопасность и функциональность.

В беседе с газетой «Известия» специалист отметил, что в бизнес-сегменте техническое состояние, шумоизоляция, просторный второй ряд и климат-контроль могут быть важнее престижности марки.

Для свадьбы Тэммо посоветовал учитывать удобство посадки в праздничной одежде. Альтернативой лимузину могут стать просторный премиальный кроссовер, минивэн или четырёхместный кабриолет.

Для маршрутов длиннее 1 тыс. км лучше выбрать полноразмерный минивэн или рамный внедорожник с вместительным багажником, USB-разъёмами для каждого ряда и ровным полом, добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Андрей Венгерский заявил, что не ожидает резкого снижения цен на машины осенью.