Автоэксперт: выбор машины должен зависеть от цели поездки

Автоэксперт Денис Тэммо рассказал, что машину следует выбирать с учётом цели использования. Для деловых поездок важны комфорт и имидж, для свадьбы — удобство и внешний вид, а для дальних путешествий — безопасность и функциональность.
В беседе с газетой «Известия» специалист отметил, что в бизнес-сегменте техническое состояние, шумоизоляция, просторный второй ряд и климат-контроль могут быть важнее престижности марки.
Для свадьбы Тэммо посоветовал учитывать удобство посадки в праздничной одежде. Альтернативой лимузину могут стать просторный премиальный кроссовер, минивэн или четырёхместный кабриолет.
Для маршрутов длиннее 1 тыс. км лучше выбрать полноразмерный минивэн или рамный внедорожник с вместительным багажником, USB-разъёмами для каждого ряда и ровным полом, добавил эксперт.
Ранее автоэксперт Андрей Венгерский заявил, что не ожидает резкого снижения цен на машины осенью.