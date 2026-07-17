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В Минобороны РФ раскрыли число подготовленных в резервных полках военнослужащих

Евкуров: в ВС РФ подготовили более 140 тысяч военных в полках резерва.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в резервных полках, а также на полигонах и учебных участках группировок войск прошли подготовку свыше 140 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил замминистра обороны РФ, генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

«Рабочими группами и инструкторами органов боевой подготовки и резервных полков подготовлены более 140 тыс. военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск», — сказал генерал.

Евкуров отметил, что для повышения уровня подготовки военнослужащих в первом полугодии текущего года было организовано более 40 практических мероприятий.

Ранее KP.RU сообщал, что российская армия получила значительный боевой опыт и обладает современными возможностями. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что сегодня это совершенно другие войска, а уровень их подготовки и опыта не имеет аналогов в мире.