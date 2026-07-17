«Выполняет широкий спектр задач»: какими возможностями обладает российская морская авиация

Российской морской авиации исполнилось 110 лет. Минобороны РФ рассказало о возможностях этого рода войск. Так, сегодня лётчики выполняют целый комплекс задач. В этом им помогают специальные боевые машины. Среди них, например, истребитель Су-30СМ2, разведчик Ил-38Н «Новелла», торпедоносец Ту-142М3, а также противолодочный вертолёт Ка-27 ПЛ. Эксперты напоминают, что отечественная авиационная техника обладает внушительным модернизационным потенциалом и в дальнейшем лишь продолжит совершенствоваться.
17 июля, в 110-ю годовщину со Дня образования морской авиации ВМФ России, Минобороны России рассказало о возможностях этого рода войск.
Напомним, дату праздника выбрали в честь первой победы русских асов в воздушном бою с немцами над Балтийским морем. Это произошло 17 июля 1916 года.
Между тем, как подчеркнули в военном ведомстве, сегодня военно-морские лётчики, помимо борьбы с авиацией, осуществляют поиск и уничтожение боевых сил флота противника, десантных отрядов, конвоев и одиночных кораблей в море и на базах.
«Кроме того, морская авиация ставит минные заграждения, участвует в противоминных действиях, перевозит грузы и проводит поисково-спасательные операции на море», — рассказали в министерстве.
Истребители и торпедоносцы.
В российском оборонном ведомстве отмечают, что эффективность Военно-морского флота РФ напрямую зависит от поддержки с воздуха. В связи с этим лётчикам предоставлены лучшие образцы отечественной техники.
Среди них, например, многоцелевые истребители Су-30СМ2, адаптированные для применения широкой номенклатуры новых образцов высокоточного авиационного оружия различного назначения.
«Его арсенал сокрушителен: дальнобойные ракеты “воздух — воздух” (Р-37М, Р-77−1), противокорабельные Х-35У и Х-31А, а также молниеносные гиперзвуковые Х-32. Для ближнего боя — встроенная 30-мм пушка ГШ-30−1», — сообщили в МО РФ.
В общей сложности, по данным ведомства, истребитель может нести до 8 т нагрузки на 12 узлах подвески и способен развивать скорость свыше 2 тыс. км/ч.
Ранее, 9 июля, Объединённая авиастроительная компания (ОАК) передала Минобороны РФ очередную партию Су-30СМ2. Как подчеркнули промышленники, в результате усовершенствования самолёт стал ещё эффективнее.
«Су-30СМ2 обладает высокими лётно-техническими характеристиками и выдающейся манёвренностью. Глубокая модернизация значительно расширила возможности самолёта. Мощная РЛС позволяет истребителю “видеть” значительно дальше по сравнению с предыдущей версией и точно поражать широкий спектр наземных, воздушных и морских целей, не заходя в зону действия ПВО противника», — рассказали в ОАК.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России.
РИА Новости.
© Валентин Капустин.
Ещё одним уникальным образцом воздушной техники на вооружении МА ВМФ является дальний противолодочный самолёт Ту-142М3.
Как отметил в интервью RT военный эксперт Дмитрий Дрозденко, будучи одним из вариантов развития стратегического бомбардировщика Ту-95, эта машина обладает аналогичными тактическими возможностями.
«Он построен на базе Ту-95. Его задача — искать подлодки на дальних подступах. Если патрульная авиация работает на средней дальности, то Ту-142 способен засечь противника на очень значительном удалении», — пояснил эксперт.
По данным Минобороны России, «океанский охотник» способен пролететь свыше 12,5 тыс. км и может непрерывно находиться в воздухе до 17 часов.
«Ту-142М3 оснащён эффективными противолодочными торпедами (АПР-3М), глубинными бомбами и минами. Для защиты от воздушных угроз на борту установлена оборонительная спаренная пушка ГШ-23», — рассказали в российском военном ведомстве.
Убийцы субмарин.
На вооружении российских морских лётчиков находится и авиация специального назначения, например Ил-38Н «Новелла».
Его комплекс бортового оборудования включает в себя радиолокационную, теплотелевизионную, радиогидроакустическую и командно-тактическую системы.
Помимо этого, Ил-38 вооружён рядом средств поражения. Они позволяют ему не только вести разведку и мониторинг, но и самостоятельно бороться с противником.
Противолодочный самолет Ил-38Н «Новелла».
РИА Новости.
© Александр Тарасенков.
«(Самолёт. — RT) поднимает до 9 т боевой нагрузки (торпеды АТ-1/УМГТ-1, ракеты АПР-2, морские мины и радиоакустические буи). Уникальная поисково-прицельная система “Новелла-П-38” видит всё: надводные цели в радиусе до 320 км, а подводные — до 150 км», — отмечают в Минобороны России.
Говоря об особенностях этого самолёта, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров особо отметил его универсальность.
«Ил-38 — надёжная машина с большой дальностью полёта, много часов может находиться в воздухе, обладает прекрасными тактическими характеристиками. Самолёт может выполнять очень широкий спектр задач, всё зависит от того, какое оборудование на него установят», — заявил эксперт в разговоре с RT.
Тем временем на службе военно-морских сил состоят и винтокрылые машины. Одной из таких, как сообщают в МО РФ, является Ка-27 ПЛ.
«Ка-27 ПЛ скрывает в своём бомбоотсеке смертоносный набор: противолодочные торпеды АТ-1М (или УМГТ-1), высокоскоростные ракеты-торпеды АПР-2, а также ориентирные и глубинные бомбы (ПЛАБ-250−120). Его поисковое оборудование включает опускаемую гидроакустическую станцию (ОГАС) “Рось-В”, поисковую РЛС и гидроакустические буи», — отмечают в Минобороны России.
Кроме того, как подчеркнул Дмитрий Дрозденко, уникальный винтокрыл при необходимости может быть носителем тактического ядерного оружия — для гарантированного уничтожения подводной цели.
Помимо прочего вертолёт обладает высокой манёвренностью, безопасностью и малыми габаритами. Что, как подчёркивается в материалах ТРК ВС РФ «Звезда», является важным для работы на море.
Вертолёт Ка-27ПЛ во время вылета в рамках лётно-тактических учений.
РИА Новости.
© Виталий Аньков.
«Кроме поисково-ударной функции, вертолёт мог выполнять и поисково-спасательные операции. Для этого была разработана модификация Ка-27ПС, в результате модернизации которой и появился известный всему миру вертолёт Ка-32», — отмечает ТРК ВС РФ «Звезда».
«Очень хорошие характеристики».
Говоря о морской авиации России, эксперты отдельно отметили, что потенциал существующего парка техники далеко не исчерпан, так как боевые машины создавались с большим запасом по лётным характеристикам.
«Эти самолёты и вертолёты — долгожители именно потому, что они имеют очень хорошие характеристики. Это база, а дальше уже фантазия военных может направить их использование в любом направлении. Вероятнее всего, наибольшей модернизации будет подвержено именно электронное оборудование», — подчеркнул Роман Гусаров.
В свою очередь, Дмитрий Дрозденко напомнил, что морская авиация России сыграла важную роль при обороне Крыма от украинских безэкипажных катеров в ходе СВО, однако подчеркнул, что в данный момент приоритетным для ВС РФ является сухопутное направление.
«Роль морской авиации в деле СВО, обороны побережья очень велика. Потому что во многом именно благодаря этим войскам ВС РФ оборонялись от БЭКов и противодействовали разведке Украины», — отметил эксперт.