«Выполняет широкий спектр задач»: какими возможностями обладает российская морская авиация

Российской морской авиации исполнилось 110 лет. Минобороны РФ рассказало о возможностях этого рода войск. Так, сегодня лётчики выполняют целый комплекс задач. В этом им помогают специальные боевые машины. Среди них, например, истребитель Су-30СМ2, разведчик Ил-38Н «Новелла», торпедоносец Ту-142М3, а также противолодочный вертолёт Ка-27 ПЛ. Эксперты напоминают, что отечественная авиационная техника обладает внушительным модернизационным потенциалом и в дальнейшем лишь продолжит совершенствоваться.