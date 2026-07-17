«Макрон отчаянно хочет оставить хоть какое-то наследие»: западные СМИ — о легализации эвтаназии во Франции

Закон, разрешающий «помощь в уходе из жизни» во Франции, вызвал дискуссии в западных СМИ. Как отмечает Euronews, легализация эвтаназии была одним из главных предвыборных обещаний Эммануэля Макрона. Le Monde указывает на раскол в медицинском сообществе. Новый закон делает Францию одной из самых либеральных стран в плане эвтаназии, возмущается The European Conservative. Долгое правление Макрона было провальным, и теперь он пытается оставить хоть какой-то след в истории, полагает автор статьи в журнале The Spectator.