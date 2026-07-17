«Макрон отчаянно хочет оставить хоть какое-то наследие»: западные СМИ — о легализации эвтаназии во Франции

Закон, разрешающий «помощь в уходе из жизни» во Франции, вызвал дискуссии в западных СМИ. Как отмечает Euronews, легализация эвтаназии была одним из главных предвыборных обещаний Эммануэля Макрона. Le Monde указывает на раскол в медицинском сообществе. Новый закон делает Францию одной из самых либеральных стран в плане эвтаназии, возмущается The European Conservative. Долгое правление Макрона было провальным, и теперь он пытается оставить хоть какой-то след в истории, полагает автор статьи в журнале The Spectator.
Западные СМИ комментируют легализацию эвтаназии во Франции.
Как сообщает Euronews, после многолетних дебатов французские парламентарии проголосовали за принятие законопроекта, устанавливающего право на «помощь в уходе из жизни» для взрослых пациентов, страдающих «неизлечимым заболеванием».
Этот законопроект был одним из главных предвыборных обещаний президента Франции Эммануэля Макрона, когда он баллотировался на второй пятилетний срок, отмечает новостной сайт. Программу эвтаназии Макрон называл «французской моделью медицинской помощи в конце жизни», пишет новостной сайт.
По информации France 24, законопроект поддержал 291 депутат Национального собрания, 241 — проголосовали против. Уточняется, что в прошлом году депутаты уже принимали этот закон, но Сенат его отклонил — в конечном итоге правительство разрешило нижней палате оставить за собой последнее слово, как это позволяет сделать Конституция Франции.
«Нижняя палата парламента Франции приняла окончательную версию эпохального закона о праве на смерть».
Легализацию «помощи в уходе из жизни» авторы статьи называют «одной из самых важных социальных реформ с тех пор, как Франция разрешила однополые браки* в 2013 году».
В публикации отмечается, что принятие закона не означает завершения его законодательного и судебного пути: премьер-министр Франции Себастьен Лекорню намерен обратиться к Конституционному совету Франции с просьбой дать оценку нововведению.
Этический раскол.
Со своей стороны, Politico сообщает, что большинство голосов в пользу легализации поступило от левых и центристов.
«Сенат Франции, с его консервативным большинством, трижды отклонял законопроект… Ведущие представители католической, мусульманской и иудейской конфессий неоднократно высказывались против», — говорится в статье.
Так, по данным Le Parisien, епископ Байонны, Марк Эйе, высказал мнение о том, что депутаты-католики, проголосовавшие «за», должны быть отлучены от причастия.
Le Monde обращает внимание на разногласия в медицинском сообществе по поводу эвтаназии.
«С тех пор как президент Эммануэль Макрон выступил с этой инициативой в 2023 году, мнения медицинских работников разделились. Существует выраженный раскол между теми, кто считает, что “обеспечение смерти не может быть заботой”, и теми, кто готов совершить этот “последний акт поддержки”, — пишет газета.
По словам автора статьи, то, что одни считают «революцией» и «шагом в правильном направлении», для других — «этическое минное поле».
«В конечном итоге смерть побеждает: во Франции принят законопроект об эвтаназии».
Тем временем издание The European Conservative опубликовало статью под заголовком: «В конечном итоге смерть побеждает: во Франции принят законопроект об эвтаназии».
Критики заявляют, что этот закон сделает Францию «одной из самых либеральных стран в мире в отношении эвтаназии», отмечается в статье. Так, решение о проведении всей процедуры может быть принято одним врачом, без письменного запроса или присутствия свидетелей, при этом можно не ставить в известность членов семьи или законных опекунов пациента, пишет The European Conservative.
Повод для вечеринки.
«Глубокий идеологический раскол» между французскими прогрессистами, такими как Макрон, и консервативной оппозицией наиболее ярко проявился накануне голосования, когда министр-делегат по связям с парламентом Лоран Панифу объявил о планах устроить «коктейльную вечеринку» по случаю принятия закона, пишет The Spectator.
«Где достоинство в том, чтобы отмечать шампанским закон, касающийся страданий и смерти наиболее уязвимых слоев населения?» — возмутился лидер правоцентристской партии «Республиканцы» Брюно Ретайо.
Из-за скандала коктейльная вечеринка была отменена, однако Панифу заявил в соцсетях, что «гордится» законопроектом, который, по его словам, преобразит французское общество, передаёт издание.
«Станет ли эвтаназия единственным наследием Макрона?».
По мнению автора статьи, девять с половиной лет правления Макрона были «бедствием» для Франции и теперь «он отчаянно хочет оставить хоть одно наследие, каким бы противоречивым оно ни было».
Болезнь Запада.
Как отмечает Politico, с принятием нового закона Франция присоединяется к «растущему списку европейских стран, которые легализовали различные формы оказания помощи в смерти». В частности, такая практика разрешена в Испании, Бельгии и Нидерландах.
Незадолго до голосования ведущий популярного подкаста Марио Нофал написал в соцсети X о тревожной тенденции, наблюдаемой в странах, где практикуется эвтаназия.
«То, что начиналось как ограниченная “помощь при смерти” неизлечимо больным, распространилось на случаи депрессии, финансовых трудностей и простой усталости от жизни. Канада, Бельгия и Нидерланды являются самыми яркими примерами того, как быстро смещаются границы, как только этот принцип принимается. Правительства, которые получают право лишать жизни людей из “сострадания”, вскоре обнаруживают, насколько полезным это становится для контроля над расходами. В конечном итоге расплачиваются за это уязвимые слои населения».
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