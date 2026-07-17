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РИА Новости: Киев рассматривает депортацию Фёдорова с дальнейшим убийством

Украинские власти рассматривают вариант депортации экс-главы Министерства обороны Украины Михаила Фёдорова из страны с дальнейшей его ликвидацией силами СБУ.

Источник: RT на русском

Украинские власти рассматривают вариант депортации экс-главы Министерства обороны Украины Михаила Фёдорова из страны с дальнейшей его ликвидацией силами СБУ.

Об этом РИА Новости заявили представители силовых структурах.

«Сейчас идут переговоры, которые могут закончиться принудительной депортацией Федорова в одну из европейских стран, где в дальнейшем он будет ликвидирован людьми СБУ», — сообщил источник агентства.

Ранее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский угрожает наказанием боевикам ВСУ, поддержавшим Фёдорова.

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